Впервые в истории первая и вторая ракетки мира сойдутся в трёх финалах ТБШ за сезон

Впервые в истории первая и вторая ракетки мира в мужском мировом рейтинге вышли в финалы трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде за один сезон, сообщает статистический портал Opta.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
В финале Уимблдона-2025 встретятся лидер рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Эти же теннисисты, занимавшие на тот момент первые две строчки рейтинга ATP, играли в финале «Ролан Гаррос» — 2025, победу одержал Алькарас в пяти сетах. На Australian Open — 2025 в финале играли Синнер, занимавший первое место рейтинга, и на тот момент вторая ракетка мира Александр Зверев (3-0 в пользу Синнера).
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. Мужской финал состоится в воскресенье, 13 июля.
- 12 июля 2025
-
00:42
-
00:40
-
00:29
-
00:04
-
00:01
- 11 июля 2025
-
23:52
-
23:09
-
23:04
-
22:59
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:33
-
22:14
-
22:05
-
22:04
-
21:58
-
21:51
-
21:34
-
21:31
-
21:23
-
21:22
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:52
-
20:26
-
20:07
-
19:53
-
19:31
-
19:28
-
19:14