Впервые в истории первая и вторая ракетки мира сойдутся в трёх финалах ТБШ за сезон

Впервые в истории первая и вторая ракетки мира в мужском мировом рейтинге вышли в финалы трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде за один сезон, сообщает статистический портал Opta.

В финале Уимблдона-2025 встретятся лидер рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Эти же теннисисты, занимавшие на тот момент первые две строчки рейтинга ATP, играли в финале «Ролан Гаррос» — 2025, победу одержал Алькарас в пяти сетах. На Australian Open — 2025 в финале играли Синнер, занимавший первое место рейтинга, и на тот момент вторая ракетка мира Александр Зверев (3-0 в пользу Синнера).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. Мужской финал состоится в воскресенье, 13 июля.