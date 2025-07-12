Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он — фаворит». Янник Синнер — о финале Уимблдона-2025 с Карлосом Алькарасом

«Он — фаворит». Янник Синнер — о финале Уимблдона-2025 с Карлосом Алькарасом
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем финале Уимблдона-2025 против испанца Карлоса Алькараса.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я думаю, мы развиваемся как игроки и становимся лучше как соперники. Конечно, мы стараемся делать что-то новое. Нельзя быть предсказуемым на корте. Мы будем готовиться наилучшим образом. Я считаю, что когда матч и ритм настолько высоки, ты играешь, основываясь на своей интуиции и на том, что чувствуешь в определённый момент.

Конечно, покрытие другое. Он — фаворит. Он выиграл здесь два раза подряд — и снова в финале. Очень сложно победить его на траве. Но мне нравятся такие вызовы и нравится играть очные матчи, чтобы понять, на что я способен и чего могу достичь», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
Синнер выиграл девять сетов подряд у Джоковича, Янник обошёл Федерера и установил рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android