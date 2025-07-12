«Он — фаворит». Янник Синнер — о финале Уимблдона-2025 с Карлосом Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем финале Уимблдона-2025 против испанца Карлоса Алькараса.

«Я думаю, мы развиваемся как игроки и становимся лучше как соперники. Конечно, мы стараемся делать что-то новое. Нельзя быть предсказуемым на корте. Мы будем готовиться наилучшим образом. Я считаю, что когда матч и ритм настолько высоки, ты играешь, основываясь на своей интуиции и на том, что чувствуешь в определённый момент.

Конечно, покрытие другое. Он — фаворит. Он выиграл здесь два раза подряд — и снова в финале. Очень сложно победить его на траве. Но мне нравятся такие вызовы и нравится играть очные матчи, чтобы понять, на что я способен и чего могу достичь», — сказал Синнер на пресс-конференции.