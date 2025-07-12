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Синнер ответил, станет ли травма локтя проблемой для него в финале Уимблдона с Алькарасом

Синнер ответил, станет ли травма локтя проблемой для него в финале Уимблдона с Алькарасом
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём состоянии здоровья после опасений о травме локтя, полученной в 1/8 финала Уимблдона-2025.

— Как ваш локоть? Не будет ли он проблемой в воскресенье?
— В воскресенье проблем не будет. Как я уже сказал после матча с Беном [Шелтоном], оправданий нет. Думаю, сейчас мы неплохо справляемся с этой небольшой проблемой. Я намного больше переживал перед матчем с Беном в четвертьфинале. Сегодня я чувствовал себя довольно хорошо уже на разминке. Утро прошло отлично. Нет никаких опасений, — сказал Синнер на пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2025 Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

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