Янник Синнер ответил, как ему удалось победить Новака Джоковича пять раз подряд

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о пятой подряд победе над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Напомним, в полуфинале Уимблдона-2025 Синнер был сильнее в трёх сетах — 6:3, 6:3, 6:4.

«Я начал играть с Новаком, когда был очень молод. Вы пытаетесь накопить опыт и пройти этот процесс обучения… То, что ты можешь узнать в матчах, невозможно воспроизвести на тренировках. Для меня каждый матч против него, а также против других игроков, с которыми у меня были сложности на начальных этапах карьеры, — это возможность учиться у них, смотреть, что они делают хорошо и где могут испытывать трудности. Конечно, с Новаком очень сложно найти что-то, в чём он испытывает проблемы. Но, безусловно, улучшение физической формы мне очень помогло. Это позволяет не торопиться, чтобы выйти из длительного розыгрыша. Сейчас я чувствую себя гораздо более уверенно в таких моментах и стараюсь не спешить. В то же время, играть против Новака очень сложно. Ты чувствуешь нервы перед матчем, и сегодня было то же самое. Но я также наслаждаюсь этими моментами, потому что они особенные», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в финале соревнований Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

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