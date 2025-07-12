Синнер объяснил важность своего противостояния с Алькарасом для спорта

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мыслями о противостоянии со вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Оба теннисиста выиграли шесть последних турниров «Большого Шлема» и вышли в финал Уимблдона-2025.

— Люди описывали эпоху Федерера, Надаля и Джоковича как золотую эпоху в теннисе. Теперь подобное происходит между вами и Алькарасом, вы оба выиграли последние шесть ТБШ. Как бы вы описали свою эпоху? Вашу и Карлоса…

— Пока нет названия (улыбается). Потому что нельзя сравнивать то, что сделали «Большая Тройка» на протяжении более 15 лет. Шесть титулов на турнирах «Большого Шлема» — это всего полтора года. Это не так много. Мы снова оказались в этой позиции. Это второй подряд финал Шлема, где мы играем друг против друга. Что с моей стороны замечательно. Я считаю, это хорошо для спорта. Чем больше соперничества у нас будет с этого момента, тем лучше. Людям нравится видеть, как молодые игроки сражаются друг с другом. Я рад быть в этой позиции. Но давайте посмотрим в будущем. Если мы сможем сделать это в следующие три или четыре года, тогда люди смогут начать об этом думать. Посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале соревнований Синнер был сильнее Джоковича, а Алькарас переиграл Тейлора Фрица.

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