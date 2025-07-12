«Шансы 50 на 50». Тренер Синнера — о финале Уимблдона-2025 с Алькарасом

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о финале Уимблдона-2025, в котором его подопечный встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Думаю, что шансы Алькараса и Синнера сейчас равны — 50 на 50. Мы видели это в Париже: исход матча решился всего за несколько очков, и здесь будет то же самое. Стиль игры определённо немного изменится, подача станет немного важнее, движение ухудшается. Посмотрим, кто будет в лучшей форме в воскресенье», — приводит слова Ваньоцци Eurosport Italia.

В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Алькарас победил в драматичном матче со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).