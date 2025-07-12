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Тренер Синнера: после «Ролан Гаррос» Янник не потерял уверенности в себе

Тренер Синнера: после «Ролан Гаррос» Янник не потерял уверенности в себе
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, поделился ожиданиями от финала Уимблдона-2025, в котором его подопечный встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мы пока ничего не подготовили, но подумаем об этом с завтрашнего дня. После Парижа Янник не потерял уверенности в себе. Он очень хорошо сыграл на покрытии, которое больше всего нравится Алькарасу. Он не ушёл с корта в приподнятом настроении, но был доволен уровнем, которого достиг.

Трава меняется от жары: мяч отскакивает выше. Янник провёл хорошие матчи в любых условиях, но разница будет в их состоянии, когда они выйдут на корт, и в том, как они начнут матч. Алькарас существенно разнообразит игру. Димитров играл хорошо, а вот Янник пострадал от падения. Всё будет зависеть от обеих сторон, подача будет иметь большое значение, Карлос подаёт очень хорошо», — приводит слова Ваньоцци Eurosport Italia.

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