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«Не вижу ни одной слабости». Фриц рассказал, почему считает Алькараса опасным соперником

«Не вижу ни одной слабости». Фриц рассказал, почему считает Алькараса опасным соперником
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что делает испанца Карлоса Алькараса опасным соперником. Фриц уступил в испанцу в полуфинальном матче Уимблдона-2025 со счётом 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8).

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 3 6 6
6 		5 6 7 8
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У него столько разных способов победить, и он невероятно хорошо адаптируется. После второго сета он сильно изменил подачу — стал агрессивнее играть и вторыми. Практически подавал две первых. Это рискованно, может привести к двойным ошибкам, но это оправданно. Он умеет менять план и делает это эффективно. Это делает его особенно опасным.

Меня впечатляет его способность побеждать множеством разных способов, играть в разных стилях. Особенно его игра у сетки — эти аккуратные укороченные, волей — как будто ему это ничего не стоит и он может играть так весь день. Это невероятно. Люди раньше говорили, что у него слабая подача, — но сейчас я не вижу ни одной слабости. Он подавал на моей скорости весь матч. Я действительно поражён тем, как он улучшил подачу», – сказал Фриц на пресс-конференции после полуфинального матча.

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