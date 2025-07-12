Тейлор Фриц — о матче с Алькарасом на Уимблдоне: в целом я сыграл отличный матч

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил свою игру в полуфинальном матче Уимблдона-2025, в котором он уступил испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8)), отметив, что имел возможности перевести встречу в пятый сет.

«У меня были шансы, точно. Чувствовал себя хорошо — особенно в тех розыгрышах на тай-брейке, где я мог перевести матч в пятый сет. Конечно, оглядываясь назад, я могу сказать, что нужно было сделать что-то по-другому, но по факту — я должен был реализовать хотя бы один из тех мячей. Пятый сет — это уже новая история. Но в целом я сыграл отличный матч. Была пара моментов в первом и третьем сете, но во втором и четвёртом я сделал всё, что запланировал, и играл так, как хотел. Думаю, Карлос тоже очень хорошо подавал», – сказал Фриц на пресс-конференции после полуфинального матча.

В финале Уимблдона-2025 Карлос Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч запланирован на 13 июля.