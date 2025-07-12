«Золотой час». Анна Калинская поделилась селфи

39-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала селфи на личной странице в социальных сетях.

«Золотой час», — подписала снимок Калинская.

Фото: Из личного архива Калинской

На проходящем в эти дни Уимблдоне-2025 Калинская дошла до второго круга в одиночном разряде (проиграла датчанке Кларе Таусон). В парном разряде в дуэте с румынкой Сораной Кырстей россиянка вышла в четвертьфинал турнира.

Лучшим результатом Анны Калинской в нынешнем сезоне является выход в полуфинал на соревнованиях WTA-250 в Сингапуре. В парном разряде Калинская выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде (Испания) в дуэте с румынкой Сораной Кырстей.