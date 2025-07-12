Серена Уильямс показала свою нынешнюю спортивную форму

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала на личной странице фотографии из спортивного зала.

«Тренируюсь и работаю над своими ракурсами», — подписала пост Уильямс-младшая.

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.