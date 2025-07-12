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Марион Бартоли оценила шансы Аманды Анисимовой в финале Уимблдона-2025 со Швёнтек

Марион Бартоли оценила шансы Аманды Анисимовой в финале Уимблдона-2025 со Швёнтек
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Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли оценила шансы американки Аманды Анисимовой в финале Уимблдона-2025, где она встретится с полькой Игой Швёнтек, отметив возможные ключевые моменты матча.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Если Анисимова выйдет на корт с тем качеством игры, которое она демонстрировала на протяжении всего турнира, и сумеет навязать свой стиль, она сможет победить. Если она будет играть в свой теннис, она может победить.

Она крайне опасна на такой поверхности, как трава, где мяч при плоской игре набирает большую скорость. Она играет быстрее, бьёт сильнее, подаёт мощнее. Но для этого ей действительно нужно навязать свою игру, ведь у неё мощный бэкхенд — но это сильная сторона обеих теннисисток. Так что это будет дуэль сильных сторон: кто окажется сильнее? Это будет очень интересно.

На мой взгляд, это станет одной из ключевых тактических зон матча. В какой-то момент они обязательно войдут в затяжной розыгрыш по диагонали с бэкхенда. Кто сможет выдержать, пойти по линии или остаться в диагонали и ждать ошибки соперницы? Этот тактический рисунок мне очень интересен», – приводит слова Бартоли L’Equipe.

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