Ига Швёнтек — о Формуле-1: не знаю ни один вид спорта, где пиар достиг таких высот

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о Формуле-1.

«Как я уже и говорила, мы с Оскаром [Пиастри]поддерживаем друг друга и общаемся в социальных сетях. Давно ли я слежу за Формулой-1? Безусловно, я не смотрю каждую гонку, но обычно знаю, если происходит что-то интересное, и прямо сейчас я чувствую, что довольно сложно не следить за Формулой-1. Не знаю ни один вид спорта, где пиар достиг таких высот, что абсолютно все знают, что происходит у них в чемпионате, и это, безусловно, действительно интересно и за этим приятно смотреть.

Мечтаю ли я, чтобы теннис мог пиарить сам себя или, например, WTA стала продвигать себя также хорошо, как Формула-1? Ну, я думаю, что это немного разные виды, потому что у нас это сделать немного сложнее. В теннисе очень много игроков, и каждый может выигрывать турниры, и одну неделю какой-то теннисист находится на пике, а другую — нет, тогда как в Формуле-1 у вас всего 20 пилотов, понимаете? Потому им немного проще создать что-то вроде фан-базы и всего остального, так что сравнивать нас сложно, но, очевидно, я хочу лучшего для нас», — сказала Швёнтек на пресс-конференции Уимблдона-2025.