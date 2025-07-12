Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — о Формуле-1: не знаю ни один вид спорта, где пиар достиг таких высот

Ига Швёнтек — о Формуле-1: не знаю ни один вид спорта, где пиар достиг таких высот
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о Формуле-1.

«Как я уже и говорила, мы с Оскаром [Пиастри]поддерживаем друг друга и общаемся в социальных сетях. Давно ли я слежу за Формулой-1? Безусловно, я не смотрю каждую гонку, но обычно знаю, если происходит что-то интересное, и прямо сейчас я чувствую, что довольно сложно не следить за Формулой-1. Не знаю ни один вид спорта, где пиар достиг таких высот, что абсолютно все знают, что происходит у них в чемпионате, и это, безусловно, действительно интересно и за этим приятно смотреть.

Мечтаю ли я, чтобы теннис мог пиарить сам себя или, например, WTA стала продвигать себя также хорошо, как Формула-1? Ну, я думаю, что это немного разные виды, потому что у нас это сделать немного сложнее. В теннисе очень много игроков, и каждый может выигрывать турниры, и одну неделю какой-то теннисист находится на пике, а другую — нет, тогда как в Формуле-1 у вас всего 20 пилотов, понимаете? Потому им немного проще создать что-то вроде фан-базы и всего остального, так что сравнивать нас сложно, но, очевидно, я хочу лучшего для нас», — сказала Швёнтек на пресс-конференции Уимблдона-2025.

Материалы по теме
Фото: Леклер посетил Бриллиантовую лигу в Монако и пообщался с Дюплантисом
Материалы по теме
Трава больше не проблема для Швёнтек. Чего ждать от женского финала Уимблдона
Трава больше не проблема для Швёнтек. Чего ждать от женского финала Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android