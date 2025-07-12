Ренне Стаббс — о финале Уимблдона у женщин: будет более напряжённый матч, чем мы ожидаем

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказала мнение о предстоящем финале Уимблдона-2025 между американкой Амандой Анисимовой и полькой Игой Швёнтек, отметив, за счёт чего может победить каждая из теннисисток.
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«Анисимовой нужно хорошо начать. Это её первый финал на турнире «Большого шлема», и это совсем другие ощущения. Она должна хорошо подавать и использовать преимущество первого удара по мячу против Швёнтек, особенно на её второй подаче. Если ей удастся повести в счёте, нужно нажимать на газ. Также ей нужно контролировать свои эмоции и оставаться максимально позитивной.
Швёнтек будет необходимо подавать с высоким процентом первых подач, потому что Анисимова будет атаковать её со второго мяча и сразу получать преимущество в розыгрыше. Ей не стоит всегда пытаться перебивать мяч с Анисимовой, а иногда использовать резаный удар, выманивать Анисимову к сетке и в неудобные позиции на корте. Швёнтек должна сохранять самообладание и не опускать руки, если что-то идёт не так.
Я ставлю на Швёнтек. Потому что у неё чуть больше опыта в больших финалах. Но, думаю, будет более напряжённый матч, чем мы ожидаем», – приводит слова Стаббс ESPN.
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