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Пэм Шрайвер оценила шансы Иги Швёнтек на победу в финале Уимблдона-2025

Пэм Шрайвер оценила шансы Иги Швёнтек на победу в финале Уимблдона-2025
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Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, оценила шансы польки Иги Швёнтек на победу в финальном матче Уимблдона-2025, в котором она сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Победительница юниорского Уимблдона Ига Швёнтек за последние три недели продемонстрировала отличную форму на травяных кортах. Возможно, поражение на «Ролан Гаррос» и меньшее количество матчей на грунте в этом сезоне по сравнению с предыдущими дало ей больше времени и пространства для того, чтобы обрести уверенность на траве.

Её передвижение по корту выглядит увереннее, чем в прошлые годы, а более компактные замахи создают серьёзные проблемы соперницам. Если только Швёнтек не проведёт нервный матч и не позволит Анисимовой играть в агрессивный «первый удар», именно она станет чемпионкой Уимблдона», – приводит слова Шрайвер ESPN.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025.

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