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Стало известно, кто будет судить женский финал Уимблдона-2025

Стало известно, кто будет судить женский финал Уимблдона-2025
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Немецкий арбитр Мириам Блей станет судьёй на вышке в финале женского Уимблдона-2025. За титул поспорят 12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Финал Уимблдона-2025 станет для Блей первым в карьере на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Немка работала на финале «Ролан Гаррос» — 2025 в женском парном разряде.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025. Теннисистки встретятся с друг другом впервые. Финал стартует в 18:00 по московскому времени.

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Комментарии
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