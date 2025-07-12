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Энди Роддик оценил шансы Иги Швёнтек и Аманды Анисимовой на победу в финале Уимблдона

Энди Роддик оценил шансы Иги Швёнтек и Аманды Анисимовой на победу в финале Уимблдона
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился ожиданиями от финального матча Уимблдона-2025 между польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Амандой Анисимовой.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я думаю, что фаворитом должна быть Ига Швёнтек, но Анисимова постоянно прибавляет, и за ней очень интересно наблюдать. Ей нужно снова хорошо подавать и наносить первые удары. Она сразу бросается в атаку, как пчела, которая кружит вокруг, и её укус намного больнее. Ига просто отнимает у соперниц время, видит мяч быстрее всех и принимает решения молниеносно. Она обыгрывала действительно очень сильных соперников», – приводит слова Роддика Sportskeeda.

Финальный матч Уимблдона-2025 в женском одиночном турнире запланирован на 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова, которая покинула розыгрыш этого года в третьем круге соревнований.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025.

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