Россиянин Плешивцев и Омарханов из Казахстана не смогли выйти в финал юниорского Уимблдона

Российский теннисист Егор Плешивцев и представитель Казахстана Амир Омарханов проиграли в полуфинале юниорского Уимблдона-2025 в парном разряде. Они уступили дуэту Оскари Палданиус (Финляндия)/Алан Вазны (Польша) со счётом 4:6, 6:4, 0:1 [5:10].

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Плешивцев и Омарханов выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперников два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В одиночном разряде Егор Плешивцев проиграл во втором круге болгарину Ивану Иванову. Омарханов потерпел поражение в первом раунде от украинца Никиты Белозёрцева.