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Тренер Анисимовой назвал различие между Швёнтек и Соболенко

Тренер Анисимовой назвал различие между Швёнтек и Соболенко
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Рик Влишоуверс, тренер 12-й ракетки мира американки Аманды Анисимовой, выделил качество, которое отличает польку Игу Швёнтек от белоруски Арины Соболенко.

«Ига — просто настоящий динамит. Если Соболенко захватывает корт своей аурой и присутствием, то Ига делает это энергией. Энергией в движениях и энергии в ударах, с хорошим вращением мяча. Она боец, и, мне кажется, сейчас у неё всё получается лучше, чем некоторое время назад. В последнее время она была немного более нервной, но сейчас она снова спокойна на корте.

Я думаю, что и Аманда, и Ига сейчас хорошо чувствуют себя на этом покрытии, учитывая множество матчей на траве в этом сезоне. Поэтому я ожидаю великолепной битвы», — приводит слова Влишоуверса Eurosport.nl.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025.

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