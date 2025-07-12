«Сможем проникнуть в голову Швёнтек». Тренер Анисимовой — о ключевом элементе игры Аманды

Рик Влишоуверс, тренер 12-й ракетки мира американки Аманды Анисимовой, рассказал, какой элемент игры его подопечной может стать ключевым в финале Уимблдона-2025 против польки Иги Швёнтек.

«Для нас очень важен приём второй подачи. Нужно продолжать работать над этим. С одной стороны, попытаться получить преимущество в розыгрыше, но и заставить Игу задуматься. Таким образом, мы, возможно, сможем немного проникнуть в её голову», — приводит слова специалиста Eurosport.nl.

Влишоуверс также отреагировал на статистку, что Анисимова выполняет самые мощные приёмы вторых подач на турнире — как среди мужчин, так и среди женщин.

«Я тоже это слышал. Какое безумие! У неё такая лёгкая сила. Когда она идеально подставляет корпус под мяч и всё делает правильно, особенно с бэкхенда, мяч с большой силой отскакивает от ракетки. На траве он летит низко, и это было видно в матче с Соболенко», — добавил тренер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025.