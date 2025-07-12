Энди Роддик высказался о конкурентоспособности Джоковича в борьбе с Синнером и Алькарасом

Бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о текущей форме 24-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича и его перспективах оставаться конкурентоспособным в борьбе с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Давайте будем объективны хотя бы на секунду и посмотрим, что он на самом деле делает в 38 лет. Почти выигрывает турниры серии «Мастерс», доходит до финала Уимблдона в прошлом году с одной ногой, был близок к победе на Открытом чемпионате Австралии и обыграл Алькараса. Он обыграл его в этом году! Я надеюсь, что мы будем видеть его на корте столько, сколько он сам этого захочет.

Для меня всё сводится к тому, что он знает, как выигрывать турниры «Большого шлема». Верит ли он, что может обыграть Алькараса и Синнера? Думаю, мы никогда не получим честного ответа — и кто знает. Мы не можем ответить за него, и я бы никогда не стал пытаться», – приводит слова Роддика Tennis Gazette.