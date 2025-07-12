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Мирра Андреева опубликовала пост в соцсетях по итогам Уимблдона-2025

Мирра Андреева опубликовала пост в соцсетях по итогам Уимблдона-2025
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сделала публикацию на личной странице в социальных сетях по итогам Уимблдона-2025.

«Спасибо, Уимблдон, за воспоминания в этом году», — подписала пост Андреева.

Фото: Из личного архива Андреевой

Фото: Из личного архива Андреевой

В одиночном разряде 18-летняя Андреева дошла до четвертьфинала, где на двух тай-брейках уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:7 (3:7), 6:7 (2:7)). В парном разряде Мирра с Дианой Шнайдер проиграли на стадии третьего круга соотечественнице Анне Калинской и румынке Соране Кырсте (6:4, 6:7 (3:7), 1:6).

По итогам Уимблдона Мирра Андреева поднимется как минимум на шестую строчку рейтинга. Россиянка станет пятой, если американка Аманда Анисимова не выиграет титул.

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