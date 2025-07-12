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The Telegraph: ужасно, что в финале Уимблдона будут два игрока, отбывшие бан за допинг

The Telegraph: ужасно, что в финале Уимблдона будут два игрока, отбывшие бан за допинг
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Британская газета The Telegraph опубликовала статью, посвящённую двум финалистам Уимблдона-2025, итальянцу Яннику Синнеру и польке Иге Швёнтек. Заголовок статьи звучит так: «Ужасно, что в финале Уимблдона будут два игрока, отбывавшие дисквалификацию за допинг».

«Впервые на Уимблдоне – и в истории турниров «Большого шлема» – два игрока, отбывшие дисквалификацию за допинг, будут бороться за титулы в мужском и женском одиночном разряде. По мнению некоторых соперников, им повезло, что они вообще могут выступать на Уимблдоне, избежав длительного отстранения от соревнований из-за обнаружения в их организме запрещённых веществ.

Недовольство их трёхмесячной и месячной дисквалификацией также усугубилось тем, как были разрешены их дела. Кроме того, санкции им были предложены, а не наложены, и они фактически смогли отбыть дисквалификации тогда, когда им было удобно, и оба не пропустили ни одного турнира «Большого шлема», — говорится в статье.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на препарат клостебол. Он отбыл трёхмесячную дисквалификацию с февраля по май 2025-го. Швёнтек сдала положительный тест на триметазидин в сентябре 2024-го, её отстранение составило один месяц в конце года.

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