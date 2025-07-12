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Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2025 начнётся в 18:00

Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2025 начнётся в 18:00
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Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) состоится женский финал Уимблдона-2025. За титул поспорят 12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аманда Анисимова — Ига Швёнтек. Начало финального поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки никогда не играли между собой на турнирах уровня WTA. Анисимовой 23 года, Швёнтек — 24.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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