Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2025 начнётся в 18:00

Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) состоится женский финал Уимблдона-2025. За титул поспорят 12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аманда Анисимова — Ига Швёнтек. Начало финального поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Теннисистки никогда не играли между собой на турнирах уровня WTA. Анисимовой 23 года, Швёнтек — 24.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.