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«Очень мощный трансфер». Диана Шнайдер получила именную футболку от «Акрона»

«Очень мощный трансфер». Диана Шнайдер получила именную футболку от «Акрона»
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде, 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер получила футболку новой формы футбольного клуба «Акрон».

«Просто прекрасная теннисистка Диана Шнайдер с футболкой любимого клуба. Очень мощный трансфер от «Акрона», — написала пресс-служба Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба «Акрона»

Диана Шнайдер родилась в Жигулёвске. Спортсменка является победительницей шести турниров WTA (в том числе четырёх — в одиночном разряде). Шнайдер — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде с Миррой Андреевой (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025).

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