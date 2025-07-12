«Очень мощный трансфер». Диана Шнайдер получила именную футболку от «Акрона»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде, 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер получила футболку новой формы футбольного клуба «Акрон».

«Просто прекрасная теннисистка Диана Шнайдер с футболкой любимого клуба. Очень мощный трансфер от «Акрона», — написала пресс-служба Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба «Акрона»

Диана Шнайдер родилась в Жигулёвске. Спортсменка является победительницей шести турниров WTA (в том числе четырёх — в одиночном разряде). Шнайдер — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде с Миррой Андреевой (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025).