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Андре Агасси рассказал, с какими легендами тенниса он может сравнить стиль игры Алькараса

Андре Агасси рассказал, с какими легендами тенниса он может сравнить стиль игры Алькараса
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси отметил уникальный стиль игры испанца Карлоса Алькараса, сравнив его с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

«Алькарас играет с невероятной чувствительностью. Кажется, что у него есть касание Федерера, защита Джоковича и ритм Надаля, объединённые в одном человеке. Неудивительно, что иногда его игра может быть немного нестабильной. Порой он сам не знает, чего, чёрт возьми, хочет», – приводит слова Агасси Eurosport Spain.

Карлос Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером в финале Уимблдона-2025. Встреча запланирована на 13 июля.

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