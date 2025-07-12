Даниэль Эванс назвал фаворита женского финала Уимблдона-2025

154-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс рассказал, почему считает американку Аманду Анисимову фаворитом женского финала Уимблдона-2025, в котором ей предстоит сыграть с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

«У вас есть одна из лучших теннисисток последних лет — Швёнтек, которая, возможно, не была в лучшей форме перед Уимблдоном. Так что её история была интересной для просмотра, по мере того как она возвращалась на вершину.

А с другой стороны, у вас, вероятно, лучшая теннисистка на траве в этом году — Анисимова. Она вышла в финал на турнире в Куинсе, и я смотрел тот матч, где её обыграла Татьяна Мария. Это была интересная игра, поскольку Мария использовала тактику, которую мы нечасто видим, и у Анисимовой был не лучший день. Она проделала отличную работу, чтобы выйти в финал Уимблдона, и я считаю её фаворитом. Думаю, она выиграет», – приводит слова Эванса tennis 365.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025.