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Даниэль Эванс назвал фаворита женского финала Уимблдона-2025

Даниэль Эванс назвал фаворита женского финала Уимблдона-2025
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154-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс рассказал, почему считает американку Аманду Анисимову фаворитом женского финала Уимблдона-2025, в котором ей предстоит сыграть с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«У вас есть одна из лучших теннисисток последних лет — Швёнтек, которая, возможно, не была в лучшей форме перед Уимблдоном. Так что её история была интересной для просмотра, по мере того как она возвращалась на вершину.

А с другой стороны, у вас, вероятно, лучшая теннисистка на траве в этом году — Анисимова. Она вышла в финал на турнире в Куинсе, и я смотрел тот матч, где её обыграла Татьяна Мария. Это была интересная игра, поскольку Мария использовала тактику, которую мы нечасто видим, и у Анисимовой был не лучший день. Она проделала отличную работу, чтобы выйти в финал Уимблдона, и я считаю её фаворитом. Думаю, она выиграет», – приводит слова Эванса tennis 365.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025.

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