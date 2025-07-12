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«Он может не вернуться». Макинрой — об участии Джоковича в розыгрыше Уимблдона-2026

«Он может не вернуться». Макинрой — об участии Джоковича в розыгрыше Уимблдона-2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой предположил, что 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович может больше не сыграть на Уимблдоне. Джокович потерпел поражение в полуфинале розыгрыша турнира этого года, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 3:6, 4:6).

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Джоковичу придётся много подумать в ближайший месяц. Я не знаю, была ли у него травма или какие-то ограничения, но впервые я увидел в нём сомнение — и, думаю, он может не вернуться на Уимблдон. Не уверен, что он сыграет там в следующем году.

Легенде такого масштаба тяжело принять, что он находится на одну-две ступени ниже этих двух молодых чемпионов. В любом случае это потрясающе, что он продержался на таком уровне так долго. Сейчас он выглядит более человечным, было очевидно, что рано или поздно это должно было произойти», – приводит слова Макинроя Tennis World USA.

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