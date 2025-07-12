«Он может не вернуться». Макинрой — об участии Джоковича в розыгрыше Уимблдона-2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой предположил, что 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович может больше не сыграть на Уимблдоне. Джокович потерпел поражение в полуфинале розыгрыша турнира этого года, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 3:6, 4:6).

«Джоковичу придётся много подумать в ближайший месяц. Я не знаю, была ли у него травма или какие-то ограничения, но впервые я увидел в нём сомнение — и, думаю, он может не вернуться на Уимблдон. Не уверен, что он сыграет там в следующем году.

Легенде такого масштаба тяжело принять, что он находится на одну-две ступени ниже этих двух молодых чемпионов. В любом случае это потрясающе, что он продержался на таком уровне так долго. Сейчас он выглядит более человечным, было очевидно, что рано или поздно это должно было произойти», – приводит слова Макинроя Tennis World USA.