«В защите преимущество на стороне Швёнтек». Дэвенпорт — о финале Уимблдона-2025

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт поделилась ожиданиями о финальном матче Уимблдона-2025, где сыграют американка Аманда Анисимова и польская теннисистка Ига Швёнтек.
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«Они обе очень хорошо справлялись со своей подачей на протяжении Уимблдона. У Иги один из лучших форхендов. Сможет ли она полноценно использовать его на этом покрытии? У Аманды один из лучших бэкхендов. Волеи — тут спорно, ни одна из них особо не стремится идти к сетке. Иногда приходится, но определённо в защите преимущество на стороне Швёнтек, как и в психологических аспектах игры. Это будет уже шестой финал турнира «Большого шлема» для Иги. Она ещё ни разу не проигрывала в таких матчах, так что она точно знает, что это за момент.
Да, финал Уимблдона немного отличается: как ты выходишь на корт, атмосфера, вся эта церемониальность. Для Аманды это первый подобный матч в карьере, и порой мы просто не знаем, как игрок отреагирует. Мэдисон Киз, например, сильно нервничала в своём первом финале «Шлема», а во втором уже справилась куда лучше. Так что нам остаётся только ждать и смотреть, как справится Аманда», – сказала Дэвенпорт в студии Tennis Channel.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Швёнтек – Аманда Анисимова в финале Уимблдона-2025.
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