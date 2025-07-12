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Алькарас ответил, ощущает ли психологическое преимущество над Синнером после финала «Ролан Гаррос»

Алькарас ответил, ощущает ли психологическое преимущество над Синнером после «РГ»
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, будет ли ощущать психологическое преимущество над итальянцем Янником Синнером в финале Уимблдона-2025, учитывая победу в финале «Ролан Гаррос» – 2025.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У Янника, как у настоящего чемпиона, есть главное качество — он учится на всём: на поражениях, на матчах, на каждом моменте. Он становится лучше после каждой встречи, каждый день. Уверен, он извлёк много уроков из финала «Ролан Гаррос» и будет ещё сильнее. Сильнее физически, крепче ментально. В воскресенье он будет готов выложиться на все 100%. Я абсолютно не думаю, что у меня есть какое-то преимущество только из-за той победы», — сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча Уимблдона.

Финальный матч Уимблдона-2025 запланирован на 13 июля. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.

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