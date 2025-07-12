Алькарас ответил, ощущает ли психологическое преимущество над Синнером после «РГ»

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, будет ли ощущать психологическое преимущество над итальянцем Янником Синнером в финале Уимблдона-2025, учитывая победу в финале «Ролан Гаррос» – 2025.

«У Янника, как у настоящего чемпиона, есть главное качество — он учится на всём: на поражениях, на матчах, на каждом моменте. Он становится лучше после каждой встречи, каждый день. Уверен, он извлёк много уроков из финала «Ролан Гаррос» и будет ещё сильнее. Сильнее физически, крепче ментально. В воскресенье он будет готов выложиться на все 100%. Я абсолютно не думаю, что у меня есть какое-то преимущество только из-за той победы», — сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча Уимблдона.

Финальный матч Уимблдона-2025 запланирован на 13 июля. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас.