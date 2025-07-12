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Энди Роддик назвал фаворита финала мужского Уимблдона-2025

Энди Роддик назвал фаворита финала мужского Уимблдона-2025
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик рассказал, почему считает испанца Карлоса Алькараса фаворитом в предстоящем финале Уимблдона-2025. Алькарас поборется за чемпионский титул с итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я невероятно рад предстоящему финалу. Думаю, Алькарас — фаворит. Явный фаворит. Моё мнение не изменилось с самого начала турнира. Алькарас двигается по траве легко и естественно, как Роджер, Новак или Рафа в лучшие годы. Кажется, что его ноги сами знают, что нужно делать, даже без осознанной команды от него. Просто чувствуется, что он находится в потоке.

Передвижение — самый важный элемент, а разнообразие в игре Алькараса — ключ к победе. На харде ты не сможешь сбить Синнера с толку. Если ты сыграешь укороченный удар и он его прочтёт, он мгновенно стартует и взрывается в сторону мяча. Мы не раз видели, как его ставили в неудобное положение. Мы видели, как Димитров работал резаными ударами, вытягивая его по углам. Он скользит в ударах, но восстановление после этих скольжений даётся ему не так легко», — приводит слова Роддика Tennis Gazette.

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