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«Момент истины». Nike ярко анонсировал финал Синнер — Алькарас на Уимблдоне-2025

«Момент истины». Nike ярко анонсировал финал Синнер — Алькарас на Уимблдоне-2025
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Производитель спортивной экипировки Nike анонсировал финал Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Фотография с одинаковой подписью была опубликована в нескольких аккаунтах Nike в соцсетях.

«Уимблдон. Воскресенье. Момент истины. Ракетки готовы», — гласит подпись к публикации.

Синнер и Алькарас

Синнер и Алькарас

Фото: x.com/nike

Янник Синнер и Карлос Алькарас встретятся в финале на втором турнире «Большого шлема» подряд. На «Ролан Гаррос» — 2025 испанец победил в драматичном матче со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Алькарас уверенно ведёт по личным встречам — 8-4.

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