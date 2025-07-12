Британские теннисисты Джулиан Кэш и и Ллойд Гласспул выиграли парный турнир Уимблдона-2025
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Британская пара Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул стали чемпионами парного Уимблдона-2025, в финале одержав победу над австралийско-нидерландским дуэтом Ринки Хидзиката/Давид Пел со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
Уимблдон — парный разряд (м). Финал
12 июля 2025, суббота. 15:10 МСК
Ринки Хидзиката
Давид Пел
Р. Хидзиката Д. Пел
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 3
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|7 7
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Матч продлился 1 час 24 минуты. За время матча Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул выполнили два эйса, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных. Пара Хидзиката/Пел сделали за игру три подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх за игру.
Соревнования в мужском парном разряде Уимблдона-2025 проходили со 2 по 12 июля. В розыгрыше турнира принимало участие 32 пары.
Комментарии
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