Британские теннисисты Джулиан Кэш и и Ллойд Гласспул выиграли парный турнир Уимблдона-2025

Британская пара Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул стали чемпионами парного Уимблдона-2025, в финале одержав победу над австралийско-нидерландским дуэтом Ринки Хидзиката/Давид Пел со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Матч продлился 1 час 24 минуты. За время матча Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул выполнили два эйса, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных. Пара Хидзиката/Пел сделали за игру три подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх за игру.

Соревнования в мужском парном разряде Уимблдона-2025 проходили со 2 по 12 июля. В розыгрыше турнира принимало участие 32 пары.