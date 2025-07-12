«Есть чемпионы даже на 30-й строчке рейтинга». Зверев — о росте конкуренции в АТР-туре

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказал мнение о том, насколько изменилась конкуренция в АТР-туре по сравнению с тем временем, когда доминировали игроки «Большой тройки», к которой принято относить Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«В теннисе многое изменилось за последние несколько лет. Я не говорю, что Алькарас и Синнер лучше или хуже, чем представители «Большой тройки», но они просто бьют по мячу сильнее, и игра стала быстрее. Главное отличие сейчас — это конкуренция на высоких строчках рейтинга. У нас есть чемпионы даже на 30-й строчке, а раньше такого не было.

Когда я только начинал, игроки из топ-5 вряд ли вообще обращали внимание на тех, кто находился на 25-м месте — они не считали их проблемой. Сейчас всё изменилось. Очевидно, что Карлос и Янник сейчас впереди всех, но глубина мужского тура сейчас совсем иная, чем во времена доминирования Роджера, Рафаэля и Новака», — приводит слова Зверева Tennis 365.