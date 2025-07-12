Кэш и Гласспул стали первой полностью британской парой, выигравшей Уимблдон с 1936 года

Теннисисты Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул стали первыми представителями Великобритании в мужском парном разряде, которым удалось выиграть Уимблдон. Британцы не могли одержать победу на турнире 88 лет. Сегодня они были сильнее австралийско-нидерландского дуэта Ринки Хидзикаты и Давида Пела. Счёт в решающем матче — 6:2, 7:6 (7:3).
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Отметим, в 1936 году победу одержали Реймонд Таки и Пэт Хьюз. В финале они переиграли соотечественников Фрэнка Уайлда и Чарльза Хэйра.
Матч продлился 1 час 24 минуты. За время матча Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул выполнили два эйса, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных. Пара Хидзиката/Пел сделали за игру три подачи навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх за игру.
- 12 июля 2025
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