Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я потерял контроль». Кирьос назвал момент карьеры, который преследует его

«Я потерял контроль». Кирьос назвал момент карьеры, который преследует его
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос выделил запоминающиеся моменты своей карьеры.

— Какой твой любимый трофей?
— Честно говоря, это трофей финалиста Уимблдона. Да, я не выиграл, но занять второе место, видя, какую радость это принесло моим родителям. Ни один другой трофей не доставлял им столько радости, как трофей финалиста Уимблдона.

— Какой момент в матче до сих пор преследует тебя?
— Наверное, когда я бросил стул на корт в Риме. Всё пошло по дефолту, хотя это был такой невероятный матч. На трибунах было что-то вроде футбольных болельщиков. И я просто потерял контроль, — сказал Кирьос в эфире TNT Sports.

В 2019 году Кирьос был дисквалифицирован с матча после того, как бросил на корт стул. Рууд в интервью назвал австралийца идиотом.

Материалы по теме
Ник Кирьос и Арина Соболенко хотят провести очный выставочный матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android