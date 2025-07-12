«Я потерял контроль». Кирьос назвал момент карьеры, который преследует его

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос выделил запоминающиеся моменты своей карьеры.

— Какой твой любимый трофей?

— Честно говоря, это трофей финалиста Уимблдона. Да, я не выиграл, но занять второе место, видя, какую радость это принесло моим родителям. Ни один другой трофей не доставлял им столько радости, как трофей финалиста Уимблдона.

— Какой момент в матче до сих пор преследует тебя?

— Наверное, когда я бросил стул на корт в Риме. Всё пошло по дефолту, хотя это был такой невероятный матч. На трибунах было что-то вроде футбольных болельщиков. И я просто потерял контроль, — сказал Кирьос в эфире TNT Sports.

В 2019 году Кирьос был дисквалифицирован с матча после того, как бросил на корт стул. Рууд в интервью назвал австралийца идиотом.