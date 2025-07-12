Рафаэль Надаль подтвердил, что скоро станет отцом во второй раз

Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что его супруга Мария находится на восьмом месяце беременности. В семье в скором времени появится второй ребёнок.

В материале также идёт речь о том, что спортсмен сейчас проживает на Майорке (Испания), проводит регулярные тренировки и играет в гольф.

«Вообще, это моё первое лето на Майорке. После завершения карьеры мне было очень плохо почти месяц, я едва мог ходить. Но мне лучше, чем я мог себе представить», — приводит слова Надаля The Times.

Напомним, в октябре 2024 года 39-летний Рафаэль Надаль решил завершить спортивную карьеру.