Тейлор Фриц опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил подвёл итоги Уимблдона-2025. В полуфинальном матче он уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8).

«Оставил всё здесь на протяжении последних двух недель. Не тот итог, который я хотел, но горжусь борьбой и сезоном на травяных кортах, который я провёл. Спасибо, Уимблдон, и спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку. Мы снова в деле», — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.

В финале Уимблдона-2025 Карлос Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч запланирован на 13 июля.