Тейлор Фриц опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил подвёл итоги Уимблдона-2025. В полуфинальном матче он уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8).
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|7
|3
|6 6
|
|5
|6
|7 8
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Оставил всё здесь на протяжении последних двух недель. Не тот итог, который я хотел, но горжусь борьбой и сезоном на травяных кортах, который я провёл. Спасибо, Уимблдон, и спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку. Мы снова в деле», — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.
В финале Уимблдона-2025 Карлос Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч запланирован на 13 июля.
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