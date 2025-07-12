Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025

Тейлор Фриц опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц оценил подвёл итоги Уимблдона-2025. В полуфинальном матче он уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8).

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:40 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 3 6 6
6 		5 6 7 8
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Оставил всё здесь на протяжении последних двух недель. Не тот итог, который я хотел, но горжусь борьбой и сезоном на травяных кортах, который я провёл. Спасибо, Уимблдон, и спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку. Мы снова в деле», — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.

В финале Уимблдона-2025 Карлос Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч запланирован на 13 июля.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас второй ТБШ подряд разыграют титул! Теперь их ждёт битва на Уимблдоне
Синнер и Алькарас второй ТБШ подряд разыграют титул! Теперь их ждёт битва на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android