Надаль рассказал, как отнесётся к факту, если Алькарас обгонит его по числу наград

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможном превосходстве его соотечественника Карлоса Алькараса над ним самим по числу выигранных трофеев.

«Совершенно не буду переживать, если в итоге Карлос добьётся большего, чем я. Вполне мог бы проиграть ему (в момент, когда Надалю также было 22 года. — Прим. «Чемпионата»), потому что Карлос — невероятный игрок. А на траве, думаю, он делает больше, чем мне удавалось в его возрасте. У него лучшая подача и лучший выход к сетке», — приводит слова Надаля The Times.

Ранее стало известно, что в семье Надаля в скором времени ожидается пополнение.