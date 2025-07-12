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Надаль рассказал, как отнесётся к факту, если Алькарас обгонит его по числу наград

Надаль рассказал, как отнесётся к факту, если Алькарас обгонит его по числу наград
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль\
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможном превосходстве его соотечественника Карлоса Алькараса над ним самим по числу выигранных трофеев.

«Совершенно не буду переживать, если в итоге Карлос добьётся большего, чем я. Вполне мог бы проиграть ему (в момент, когда Надалю также было 22 года. — Прим. «Чемпионата»), потому что Карлос — невероятный игрок. А на траве, думаю, он делает больше, чем мне удавалось в его возрасте. У него лучшая подача и лучший выход к сетке», — приводит слова Надаля The Times.

Ранее стало известно, что в семье Надаля в скором времени ожидается пополнение.

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