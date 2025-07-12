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«Меня вполне устраивает». Надаль отреагировал на высказывание Макинроя о «Большой тройке»

«Меня вполне устраивает». Надаль отреагировал на высказывание Макинроя о «Большой тройке»
Рафаэль Надаль
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Бывшая первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал слова американца Джона Макинроя, который заявил, что Карлос Алькарас играет лучше, чем Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович в его возрасте. Алькарасу сейчас 22 года.

«В конце концов, Макинрой работает на телевидении и должен привлекать внимание к спорту. Меня вполне устраивает то, что он сказал. Уважаю его. Прав он или нет — покажет время», — приводит слова Надаля The Times.

Ранее Рафаэль Надаль высказался по поводу того, что Карлос Алькарас может обогнать его по числу завоёванных наград. Он подчеркнул, что смотрит на это с положительной точки зрения.

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