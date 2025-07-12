Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Атмосфера была сумасшедшей». Ник Кирьос назвал свой любимый матч в карьере

«Атмосфера была сумасшедшей». Ник Кирьос назвал свой любимый матч в карьере
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал самые запоминающиеся матчи в карьере. Также он отметил, что хотел бы сыграть в парном разряде с известным британским теннисистов Энди Марреем.

— Против какого игрока тебе было сложнее всего играть?
— Если говорить о пике формы, то это Роджер Федерер для меня.

— Твой любимый матч в карьере?
— Наверное, с Федерером в Майами. Тогда атмосфера была сумасшедшей.

— Кого из «Большой четвёрки» ты выберешь для игры в парном разряде?
— Я думаю, Энди Маррея. Он был одним из лучших игроков в этой четвёрке в парах, — сказал Кирьос в эфире TNT Sports.

Материалы по теме
«Я потерял контроль». Кирьос назвал момент карьеры, который преследует его
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android