«Атмосфера была сумасшедшей». Ник Кирьос назвал свой любимый матч в карьере

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал самые запоминающиеся матчи в карьере. Также он отметил, что хотел бы сыграть в парном разряде с известным британским теннисистов Энди Марреем.

— Против какого игрока тебе было сложнее всего играть?

— Если говорить о пике формы, то это Роджер Федерер для меня.

— Твой любимый матч в карьере?

— Наверное, с Федерером в Майами. Тогда атмосфера была сумасшедшей.

— Кого из «Большой четвёрки» ты выберешь для игры в парном разряде?

— Я думаю, Энди Маррея. Он был одним из лучших игроков в этой четвёрке в парах, — сказал Кирьос в эфире TNT Sports.