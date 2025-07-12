«Атмосфера была сумасшедшей». Ник Кирьос назвал свой любимый матч в карьере

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал самые запоминающиеся матчи в карьере. Также он отметил, что хотел бы сыграть в парном разряде с известным британским теннисистов Энди Марреем.
— Против какого игрока тебе было сложнее всего играть?
— Если говорить о пике формы, то это Роджер Федерер для меня.
— Твой любимый матч в карьере?
— Наверное, с Федерером в Майами. Тогда атмосфера была сумасшедшей.
— Кого из «Большой четвёрки» ты выберешь для игры в парном разряде?
— Я думаю, Энди Маррея. Он был одним из лучших игроков в этой четвёрке в парах, — сказал Кирьос в эфире TNT Sports.