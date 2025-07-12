Рафаэль Надаль высказался по поводу результатов 38-летнего Новака Джоковича в этом сезоне

Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал результаты серба Новака Джоковича в этом сезоне. Надаль отметил, что не видит повода для завершения карьеры его коллегой. Сербу 38 лет, он ранее вышел в полуфинал Уимблдона-2025.

«Он всё ещё получает удовольствие. Зачем ему завершать карьеру?» — приводит слова Надаля The Times.

Надаль также рассказал, с кем из «Большой тройки» больше всего общается.

«[Общаюсь] чуть больше с Федерером. Он сейчас на новом этапе жизни, мы иногда переписываемся», — добавил он.

Ранее Рафаэль Надаль высказался по поводу того, что Карлос Алькарас может обогнать его по числу завоёванных наград. Он подчеркнул, что смотрит на это с положительной точки зрения.