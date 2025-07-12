Кейт Миддлтон посетила женский финал Уимблдона-2025

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул встречаются 12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA. Миддлтон примет участие в церемонии награждения победительницы. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Аманда Анисимова — Ига Швёнтек.

Теннисистки никогда не играли между собой на турнирах уровня WTA. Анисимовой 23 года, Швёнтек — 24. Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.