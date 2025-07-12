Анисимова — Швёнтек: Ига разгромно выиграла первый сет финала Уимблдона-2025
Поделиться
Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит женский финал Уимблдона-2025. За титул спорят 12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 6:0 в пользу Швёнтек. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Аманда Анисимова — Ига Швёнтек.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|
|4
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Теннисистки никогда не играли между собой на турнирах уровня WTA. Анисимовой 23 года, Швёнтек — 24. Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2025
-
18:53
-
18:50
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31
-
17:15
-
16:57
-
16:48
-
16:29
-
16:14
-
16:06
-
15:47
-
15:39
-
14:59
-
14:48
-
14:40
-
14:15
-
14:14
-
14:03
-
14:00
-
13:25
-
13:05
-
13:05
-
12:35
-
12:20
-
12:07
-
12:02
-
11:47