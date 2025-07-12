Анисимова — Швёнтек: Ига разгромно выиграла первый сет финала Уимблдона-2025

Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит женский финал Уимблдона-2025. За титул спорят 12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 6:0 в пользу Швёнтек. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Аманда Анисимова — Ига Швёнтек.

Теннисистки никогда не играли между собой на турнирах уровня WTA. Анисимовой 23 года, Швёнтек — 24. Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.