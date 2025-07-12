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«Турнир мечты». Новак Джокович подвёл итоги Уимблдона-2025

«Турнир мечты». Новак Джокович подвёл итоги Уимблдона-2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025. В полуфинале турнира Новак потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 3:6, 3:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Хочу поздравить Янника с отличным выступлением. Было очень приятно вернуться в полуфинал, разделить радость и провести время с семьёй. Спасибо, Уимблдон, турнир мечты. И спасибо болельщикам — ваша поддержка для меня очень важна. Моё сердце принадлежит вам. Скоро увидимся», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

После поражения от Синнера Джокович заявил, что Уимблдон-2025 не стал последним в его карьере. Серб хочет вернуться на турнир как минимум ещё один раз.

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