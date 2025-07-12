«Турнир мечты». Новак Джокович подвёл итоги Уимблдона-2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост по итогам Уимблдона-2025. В полуфинале турнира Новак потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 3:6, 3:6, 4:6.

«Хочу поздравить Янника с отличным выступлением. Было очень приятно вернуться в полуфинал, разделить радость и провести время с семьёй. Спасибо, Уимблдон, турнир мечты. И спасибо болельщикам — ваша поддержка для меня очень важна. Моё сердце принадлежит вам. Скоро увидимся», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

После поражения от Синнера Джокович заявил, что Уимблдон-2025 не стал последним в его карьере. Серб хочет вернуться на турнир как минимум ещё один раз.