Швёнтек — 4-я в Открытой эре, которая взяла первый сет в финале Уимблдона со счётом 6:0

Бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала четвёртой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть первый сет в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне со счётом 6:0. Сегодня, 12 июля, она повесила «баранку» американке Аманде Анисимовой. Ранее подобное дважды удавалось Билли Джин Кинг (1973 и 1975 годы), Мартине Навратиловой (1983), а также Крис Эверт (1974).

Польская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных и не допустила ни одной двойной ошибки. Её соперница допустила три двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет.

Теннисистки никогда не играли между собой на турнирах уровня WTA. Анисимовой 23 года, Швёнтек — 24. Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.