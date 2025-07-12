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Швёнтек — 4-я в Открытой эре, которая взяла первый сет в финале Уимблдона со счётом 6:0

Швёнтек — 4-я в Открытой эре, которая взяла первый сет в финале Уимблдона со счётом 6:0
Ига Швёнтек
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Бывшая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала четвёртой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть первый сет в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне со счётом 6:0. Сегодня, 12 июля, она повесила «баранку» американке Аманде Анисимовой. Ранее подобное дважды удавалось Билли Джин Кинг (1973 и 1975 годы), Мартине Навратиловой (1983), а также Крис Эверт (1974).

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0 		0
6 		4
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Польская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных и не допустила ни одной двойной ошибки. Её соперница допустила три двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет.

Теннисистки никогда не играли между собой на турнирах уровня WTA. Анисимовой 23 года, Швёнтек — 24. Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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