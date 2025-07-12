Ига Швёнтек разгромила Аманду Анисимову в финале Уимблдона-2025

Представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA, стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 57 минут. За это время Швёнтек выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Анисимовой ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».