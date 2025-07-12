Швёнтек — первая в Открытой эре, кто не отдал ни одного гейма в финале Уимблдона

Четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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В 1911 году во время первых розыгрышей Уимблдона с аналогичным счётом победу одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс.
Матч длился 57 минут. Польская спортсменка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти возможных, допустила две двойные ошибки и выполнила два эйса. Её соперница допустила пять двойных ошибок и не выполнила ни одной подачи навылет.
Ранее Швёнтек стала четвёртой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть первый сет в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне со счётом 6:0.
- 12 июля 2025
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