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Швёнтек — первая в Открытой эре, кто не отдал ни одного гейма в финале Уимблдона

Швёнтек — первая в Открытой эре, кто не отдал ни одного гейма в финале Уимблдона
Ига Швёнтек
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Четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В 1911 году во время первых розыгрышей Уимблдона с аналогичным счётом победу одержала британка Доротея Ламберт-Чамберс.

Матч длился 57 минут. Польская спортсменка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти возможных, допустила две двойные ошибки и выполнила два эйса. Её соперница допустила пять двойных ошибок и не выполнила ни одной подачи навылет.

Ранее Швёнтек стала четвёртой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть первый сет в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне со счётом 6:0.

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