Ига Швёнтек завоевала шестой титул «Большого шлема» в карьере

Польская теннисистка четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек завоевала шестой титул серии «Большого шлема» в своей карьере. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 13-ю ракетку мира американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Титулы Иги Швёнтек на турнирах «Большого шлема»:

2020 год: Открытый чемпионат Франции;

2022 год: Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США;

2023 год: Открытый чемпионат Франции;

2024 год: Открытый чемпионат Франции;

2025 год: Уимблдон.

В этом сезоне Ига Швёнтек дошла до стадии 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос». Ранее она стала четвёртой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть первый сет в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне со счётом 6:0.