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Ига Швёнтек завоевала шестой титул «Большого шлема» в карьере

Ига Швёнтек завоевала шестой титул «Большого шлема» в карьере
Ига Швёнтек
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Польская теннисистка четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек завоевала шестой титул серии «Большого шлема» в своей карьере. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 13-ю ракетку мира американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Титулы Иги Швёнтек на турнирах «Большого шлема»:

2020 год: Открытый чемпионат Франции;
2022 год: Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США;
2023 год: Открытый чемпионат Франции;
2024 год: Открытый чемпионат Франции;
2025 год: Уимблдон.

В этом сезоне Ига Швёнтек дошла до стадии 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос». Ранее она стала четвёртой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть первый сет в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне со счётом 6:0.

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