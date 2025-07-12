Ига Швёнтек завоевала шестой титул «Большого шлема» в карьере

Польская теннисистка четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек завоевала шестой титул серии «Большого шлема» в своей карьере. Сегодня, 12 июля, она обыграла в финале Уимблдона-2025 13-ю ракетку мира американскую спортсменку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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Титулы Иги Швёнтек на турнирах «Большого шлема»:
2020 год: Открытый чемпионат Франции;
2022 год: Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США;
2023 год: Открытый чемпионат Франции;
2024 год: Открытый чемпионат Франции;
2025 год: Уимблдон.
В этом сезоне Ига Швёнтек дошла до стадии 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос». Ранее она стала четвёртой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть первый сет в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне со счётом 6:0.
- 12 июля 2025
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