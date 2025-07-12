Фото: эмоции Иги Швёнтек после победы в финале Уимблдона-2025

Представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA, от радости упала на корт после победы на Уимблдоне-2025. В матче за титул она уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Отметим, Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на данном турнире было участие в четвертьфинале 2023 года. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Ига Швёнтек также стала первой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.